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«Жальгирис» атаковал Россию, а Сабонис запросил поддержку в Сейме Литвы

«Жальгирис» атаковал Россию, а Сабонис запросил поддержку в Сейме Литвы

Руководство «Жальгириса» в лице совладельца Арвидаса Сабониса и генерального менеджера Паулюса Мотеюнаса обратились за помощью к представителям Сейма Литовской Республики.

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