Чего ожидать от третьего пленума Компартии Китая

В июле высшее руководство Коммунистической партии Китая собирается на одно из крупнейших ежегодных политических собраний, где на повестке дня могут оказаться вопросы от чиповых технологий до земельной реформы и изменения в налоговой системе.
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