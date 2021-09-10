Комсомольская правда

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Лавров обсудит ситуацию в Афганистане с главой МИД Катара

Лавров обсудит ситуацию в Афганистане с главой МИД Катара

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в субботу, 11 сентября, проведет встречу с заместителем премьер-министра и главой МИД Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани, который накануне прибыл в российскую столицу с рабочим визитом.

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