Лавров обсудит ситуацию в Афганистане с главой МИД Катара

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в субботу, 11 сентября, проведет встречу с заместителем премьер-министра и главой МИД Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани, который накануне прибыл в российскую столицу с рабочим визитом.