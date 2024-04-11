Минобороны: более 50 "Панцирей" прикрывают российский объекты от БПЛА ВСУ

Более 50 ЗРК "Панцирь" прикрывают российский объекты от атак украинских беспилотников. Об этом газете "Красная звезда" заявил заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами генерал-лейтенант Андрей Семенов.
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