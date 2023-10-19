Как воюет и «побеждает» украинская армия

Автор: Юрий Михайлович Апухтин. Рассматривая российско-украинское противостояние надо четко представлять, что идет война России с объединенным Западом и Украина всего лишь плацдарм, на котором ведется смертельная схватка двух цивилизаций за свое выживание и доминирование в мире.