Как воюет и «побеждает» украинская армия

Автор: Юрий Михайлович Апухтин. Рассматривая российско-украинское противостояние надо четко представлять, что идет война России с объединенным Западом и Украина всего лишь плацдарм, на котором ведется смертельная схватка двух цивилизаций за свое выживание и доминирование в мире.
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