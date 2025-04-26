"Путин спас генерала Попова". Удар от заказчика герой уже получил. Кто теперь ему мстит?

Царьград КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА "Инсайдеры" пишут, что "Путин спас генерала Попова". Мол, если бы не пять лет колонии, офицера ждала бы смерть.
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