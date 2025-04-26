"Путин спас генерала Попова". Удар от заказчика герой уже получил. Кто теперь ему мстит?

Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Комментарии
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Alex Drachjov
Вот ведь наш весёлый карапуз оказывается ещё и спаситель!!!Невиновному дали 5,5 лет.Во,как спасли!Спасибо барин за заботу .
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28 мин.
Вадим Кузнецов
Квачкова тоже уничтожали, и попутно дважды судили по анекдотическим обвинениям. Новая традиция сегодняшней России.
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24 мин.
Владимир Иванов
Так ни какой в его В. не освободил.Только судят не виновных,а виновных нет.Это приводит к развалу!
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5 мин.
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