"Путин спас генерала Попова". Удар от заказчика герой уже получил. Кто теперь ему мстит?

AD Alex Drachjov Вот ведь наш весёлый карапуз оказывается ещё и спаситель!!!Невиновному дали 5,5 лет.Во,как спасли!Спасибо барин за заботу .

Вадим Кузнецов Квачкова тоже уничтожали, и попутно дважды судили по анекдотическим обвинениям. Новая традиция сегодняшней России.