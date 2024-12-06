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ФСБ рассекретила архивы о карателях из немецкого полка "Бранденбург-800"

ФСБ рассекретила архивы о карателях из немецкого полка "Бранденбург-800"

ФСБ России Федеральная служба безопасности (ФСБ) России обнародовала архивные документы, которые раскрывают карательную деятельность немецкого полка "Бранденбург-800", военные которого зверски убивали мирных жителей.

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Комментарии
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СЗ
Светлана Зуева
Давно пора сделать достоянием гласности всю низменность запада!
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15 час.

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