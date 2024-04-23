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Закон, порядок, государство

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Расчёты ЗРК «Стрела-10» первого армейского корпуса «Южной» группировки войск успешно уничтожают БпЛА ВСУ на Донецком направлении СВО

Расчёты ЗРК «Стрела-10» первого армейского корпуса «Южной» группировки войск успешно уничтожают БпЛА ВСУ на Донецком направлении СВО

Среди уничтоженных зенитчиками целей - беспилотные летательные аппараты ВСУ «Фурия», «Валькирия», а также различные БпЛА квадрокоптерного типа.

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