Ученые создали новую молекулу — альтернативу антибиотикам

Созданное соединение лишает болезнетворные бактерии защиты от иммунитета человека. При этом оно не затрагивает полезные микроорганизмы кишечника, открывая путь к новым методам борьбы с устойчивостью к антибиотикам.
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