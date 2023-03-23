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Медведев: для реализации мирного плана Китая по Украине нужно желание и чтобы его изучали в Вашингтоне и в Киеве

Медведев: для реализации мирного плана Китая по Украине нужно желание и чтобы его изучали в Вашингтоне и в Киеве

Для претворения в жизнь мирного плана по Украине, который некоторое время назад был подготовлен Пекином, необходимо желание и чтобы его изучали в Вашингтоне и в Киеве.

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