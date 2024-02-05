Зачем Россия построила новейшую станцию ВОСТОК в Антарктиде

Россия построила в Антарктиде новейший зимовочный комплекс «Восток» - самое современное сооружение на континенте, которое позволит нам в буквальном смысле докопаться до древних тайн и утвердить своё право на Южном полюсе.
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