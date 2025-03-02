В США пришли к выводу о завершении конфликта на Украине

Конфликт на Украине близится к своему завершению. К такому выводу пришел в разговоре с РИА Новости американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс, рассуждая о недавнем скандале, положившем конец встрече украинского лидера Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне.