Женщины в России ищут работу дольше мужчин

Женщины в России в среднем ищут работу дольше мужчин. Об этом заявили в Росстате. В июле на трудоустройство у женщин уходило в среднем около 5,5 месяца, у мужчин - почти на месяц меньше.
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