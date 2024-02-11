Белый дом оценил слова Трампа о НАТО и «нападении России»

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс назвал ужасающими слова бывшего президента США Дональда Трампа о том, что Соединенные Штаты не защитили бы союзников по НАТО, не выполняющих требования альянса по расходам на оборону, от предполагаемого нападения России.
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