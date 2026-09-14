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Царьград

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В Ростове особняк балерины Балабиной подешевел до 13,5 млн рублей

В Ростове особняк балерины Балабиной подешевел до 13,5 млн рублей

На улице Шаумяна в Ростове-на-Дону выставлен на продажу трёхэтажный особняк, имеющий историческую ценность.

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