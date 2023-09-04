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От кустов до непослушания: Русские поставили весь мир в тупик, разгромив "контрнаступ"

От кустов до непослушания: Русские поставили весь мир в тупик, разгромив "контрнаступ"

Запад морально готовится к провалу украинской армии на фронте. В иностранных СМИ всё чаще можно встретить упаднические настроения относительно "успехов ВСУ".

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Комментарии
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В
Вероника
Ничего они не &quot;переломят&quot;. И ничего из не спасёт. Разумное решение - сдаться, признать полную капитуляцию и сесть за стол переговоров. Скоро в стране 404 не останется живого места: людей, промышленности, земель.
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17 час.
Natalija Osminina
Нам  дико странно, что англосаксы рассчитывали на свою победу руками Киева при том, что Россия - ядерная держава. А ларчик их недальновидности  открывался просто- ядерную кнопку России сдал США еще Ельцин. А в победе своего конвенциального оружия американцы не сомневались- с аборигенами же прокатывало. А Россия - те же аборигены, та же колония. Еще и с кучей предательской элиты, охочей до зеленых бабосиков. Да вот незадача- внутреннний путч не удался, западное конвенциальное оружие оказалось много слабее  Российского. А тут еще выяснилось, что Путин создал не только гиперзвук, но еще и ядерную кнопочку от него заимел, во что США не верили до последнего. Уж что там произошло -неизвестно, скорее всего Путин в доказательства провел какие-то мини испытания подводные.   Пришлось амерам идти на договорнячокс.
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15 час.

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