Запад морально готовится к провалу украинской армии на фронте. В иностранных СМИ всё чаще можно встретить упаднические настроения относительно "успехов ВСУ".
От кустов до непослушания: Русские поставили весь мир в тупик, разгромив "контрнаступ"
Комментарии
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В
Вероника
Ничего они не "переломят". И ничего из не спасёт. Разумное решение - сдаться, признать полную капитуляцию и сесть за стол переговоров. Скоро в стране 404 не останется живого места: людей, промышленности, земель.
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17 час.
Natalija Osminina
Нам дико странно, что англосаксы рассчитывали на свою победу руками Киева при том, что Россия - ядерная держава. А ларчик их недальновидности открывался просто- ядерную кнопку России сдал США еще Ельцин. А в победе своего конвенциального оружия американцы не сомневались- с аборигенами же прокатывало. А Россия - те же аборигены, та же колония. Еще и с кучей предательской элиты, охочей до зеленых бабосиков. Да вот незадача- внутреннний путч не удался, западное конвенциальное оружие оказалось много слабее Российского. А тут еще выяснилось, что Путин создал не только гиперзвук, но еще и ядерную кнопочку от него заимел, во что США не верили до последнего. Уж что там произошло -неизвестно, скорее всего Путин в доказательства провел какие-то мини испытания подводные. Пришлось амерам идти на договорнячокс.
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15 час.
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