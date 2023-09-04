От кустов до непослушания: Русские поставили весь мир в тупик, разгромив "контрнаступ"

Natalija Osminina

Нам дико странно, что англосаксы рассчитывали на свою победу руками Киева при том, что Россия - ядерная держава. А ларчик их недальновидности открывался просто- ядерную кнопку России сдал США еще Ельцин. А в победе своего конвенциального оружия американцы не сомневались- с аборигенами же прокатывало. А Россия - те же аборигены, та же колония. Еще и с кучей предательской элиты, охочей до зеленых бабосиков. Да вот незадача- внутреннний путч не удался, западное конвенциальное оружие оказалось много слабее Российского. А тут еще выяснилось, что Путин создал не только гиперзвук, но еще и ядерную кнопочку от него заимел, во что США не верили до последнего. Уж что там произошло -неизвестно, скорее всего Путин в доказательства провел какие-то мини испытания подводные. Пришлось амерам идти на договорнячокс.