Финансист Балынин: выгоднее всего класть деньги на счет с приветственной ставкой

Извлечь максимальную выгоду от накопительных счетов можно, перекладывая деньги из одного банка в другой под приветственную ставку, заявил кандидат экономических наук и доцент кафедры общественных финансов финансового факультета Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.