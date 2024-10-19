Финансист Балынин: выгоднее всего класть деньги на счет с приветственной ставкой

Извлечь максимальную выгоду от накопительных счетов можно, перекладывая деньги из одного банка в другой под приветственную ставку, заявил кандидат экономических наук и доцент кафедры общественных финансов финансового факультета Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.
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