МТС презентует свой ИИ. Он предназначен для бизнеса

Дочерняя компания МТС запускает передовую языковую модель искусственного интеллекта для B2B-сектораВ рамках заметного продвижения в секторе ИИ и корпоративных технологий дочерняя компания МТС, MTS AI, представила новую языковую модель, предназначенную для удовлетворения специфических потребностей корпоративного бизнес-рынка.
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