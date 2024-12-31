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Царьград

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Освобождение Новотроицкого: как гвардейцы обеспечили успех операции в ДНР

Освобождение Новотроицкого: как гвардейцы обеспечили успех операции в ДНР

Министерство обороны РФ сообщило об успешном освобождении Новотроицкого в ДНР. Командир роты 15-й гвардейской мотострелковой бригады Максим Машин отметил решительные действия русских военнослужащих.

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Амара Карпова
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