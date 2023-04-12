Аргументы недели

98 616 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Василий Целовальников
    В этом случае- это будет не месть, а ОТВЕТКА заслуженная!!!Омбудсмен Москаль...
  • Надежда
    Американскую п ослицу Линн Трейси давно пора просто вышвырнуть из России пинком, как шкодливую кошку!Захарова: диплома...
  • Михаил Беленков
    Не надо говорить: я сделаю. Надо говорить: я сделал.Захарова: диплома...

Политолог Марков назвал введение электронных повесток в России рывком в современный мир и парадоксальным шагом навстречу Западу

Политолог Марков назвал введение электронных повесток в России рывком в современный мир и парадоксальным шагом навстречу Западу

Политолог Сергей Марков назвал введение электронных повесток в Российской Федерации рывком в современный мир и парадоксальным шагом навстречу западным государствам.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх