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Царьград

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Кубань приняла 13,5 млн туристов с начала 2026 года

Кубань приняла 13,5 млн туристов с начала 2026 года

С начала 2026 года Краснодарский край принял около 13,5 млн туристов, заявила заместитель министра курортов, туризма и олимпийского наследия региона на круглом столе Ассоциации отельеров АМОС в Сочи.

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