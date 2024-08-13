Большинство происшествий с российскими грузами отмечено в Турции, Иране и Тунисе

Чаще всего бизнес обращается к страховым компаниям при повреждении, утрате или краже грузов. За последние два года риск повреждения и утраты отправлений вырос из-за увеличения количества этапов в цепи поставок, поэтому игроки рынка стали тщательнее отслеживать страховые условия.