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Большинство происшествий с российскими грузами отмечено в Турции, Иране и Тунисе

Большинство происшествий с российскими грузами отмечено в Турции, Иране и Тунисе

Чаще всего бизнес обращается к страховым компаниям при повреждении, утрате или краже грузов. За последние два года риск повреждения и утраты отправлений вырос из-за увеличения количества этапов в цепи поставок, поэтому игроки рынка стали тщательнее отслеживать страховые условия.

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