Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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«Я так мечтал слушать его блеяние на иврите — и вот облом!»

«Я так мечтал слушать его блеяние на иврите — и вот облом!»

Иноагент Макаревич мстит. Он выпустил новый альбом. И запретил его слушать россиянам и белорусам. Потому что те поддерживают СВО.

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