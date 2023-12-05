«Я так мечтал слушать его блеяние на иврите — и вот облом!»

Иноагент Макаревич мстит. Он выпустил новый альбом. И запретил его слушать россиянам и белорусам. Потому что те поддерживают СВО.
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