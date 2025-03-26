Взгляд на многострадальный МАПП "Суджа" на границе Курской и Сумской области, где в начале вторжения держали оборону пограничники, а после ВСУ устроили свой перевалочный пункт.
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Взгляд на многострадальный МАПП "Суджа" на границе Курской и Сумской области, где в начале вторжения держали оборону пограничники, а после ВСУ устроили свой перевалочный пункт.
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