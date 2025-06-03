🎡 Парк Щербакова сверху — как открытка: всё знакомое, но будто по-новому. С высоты колеса особенно чувствуешь, как красив и любим наш Донецк 🥰 Донецкая группа новостей.
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🎡 Парк Щербакова сверху — как открытка: всё знакомое, но будто по-новому. С высоты колеса особенно чувствуешь, как красив и любим наш Донецк 🥰 Донецкая группа новостей.
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