«Нельзя ждать, пока само пройдёт»: специалисты Воронежского онкоцентра ответили на вопросы пациентов о раке желудка

В прямом эфире эксперты Воронежского областного научно‑клинического онкоцентра разобрали ключевые вопросы о раке желудка: какие симптомы должны насторожить, кто входит в группу риска и какие методы диагностики и лечения сегодня считаются наиболее эффективными.
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