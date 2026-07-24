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«Нельзя ждать, пока само пройдёт»: специалисты Воронежского онкоцентра ответили на вопросы пациентов о раке желудка

«Нельзя ждать, пока само пройдёт»: специалисты Воронежского онкоцентра ответили на вопросы пациентов о раке желудка

В прямом эфире эксперты Воронежского областного научно‑клинического онкоцентра разобрали ключевые вопросы о раке желудка: какие симптомы должны насторожить, кто входит в группу риска и какие методы диагностики и лечения сегодня считаются наиболее эффективными.

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