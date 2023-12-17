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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тоуни хотел бы перейти в «Арсенал». Сообщалось, что им также интересуются «Челси» и «МЮ»

Тоуни хотел бы перейти в «Арсенал». Сообщалось, что им также интересуются «Челси» и «МЮ»

Как сообщил журналист Фабрицио Романо, 27-летний форвард склоняется к переходу в «Арсенал». «Исходя из того, что я знаю, есть одна деталь касательно будущего Айвена Тоуни.

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