Павел Табаков и Ксения провели свадьбу в московском особняке

Актер фильма «Август» Павел Табаков женился на Ксении в особняке Спиридонова в Москве. Невеста выбрала платье с открытыми плечами, а жених выбрал классический костюм.
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