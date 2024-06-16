"ВСУ используют смертоносную комбинацию": ПВО Крыма ломают для главного удара

Массированные удары ракетами ATACMS наносились по Крыму с перерывами всю неделю. В каждом из этих ударов противник выпускал по 12 баллистических ракет, предваряя их пуски налётами беспилотников и отправкой ракет для ложных целей.
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