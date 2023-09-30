Председатель Бундестага Штрак-Циммерман: ЕС может оказывать помощь Киеву без США

Председатель комитета Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман (Свободная демократическая партия) в интервью медиагруппе Funke выразила уверенность, что Европейский союз сможет оказывать помощь Украине даже в случае ее прекращения со стороны США после президентских выборов, которые пройдут в Америке в 2024 году.