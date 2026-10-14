В Новосибирске чиновник 8 лет сдавал родне госнедвижимость

Следствие в Новосибирской области обвиняет сотрудника госучреждения в том, что он с 2018 по 2026 год без договоров аренды передавал служебную недвижимость родственникам, причинив значительный вред государству.
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