Чемезов про обновлённую «Армату»: всё самое неприятное у наших противников впереди

Ведутся работы по повышению огневой мощи новейшего российского танка Т-14 «Армата», результат будет скоро, поэтому все самое неприятное у противников России впереди, сообщил сегодня, 27 декабря, в интервью РИА Новости генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.