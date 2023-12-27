Чемезов про обновлённую «Армату»: всё самое неприятное у наших противников впереди

Ведутся работы по повышению огневой мощи новейшего российского танка Т-14 «Армата», результат будет скоро, поэтому все самое неприятное у противников России впереди, сообщил сегодня, 27 декабря, в интервью РИА Новости генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.
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