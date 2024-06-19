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Политический вестник

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Тайная масштабная переброска авиации НАТО, ТЯО у польской границы и грандиозная стройка США на Украине

Тайная масштабная переброска авиации НАТО, ТЯО у польской границы и грандиозная стройка США на Украине

Вашингтон официально ищет инвесторов для организации грандиозной стройки на территории Украины - планируется реконструировать железнодорожную инфраструктуру до польской границы, которая может затянуться из-за сложности и объёма работы.

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