Иосиф Пригожин требует от Валерии общих детей

В этом году популярная певица и известный продюсер отмечают 20-летие своей семьи. Звездная пара не скрывает, в их жизни было многое, они достаточно разные люди по характерам и взглядам, но их объединяет творчество и любовь.
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