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Регионы России

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В Братиславе произошёл пожар на нефтеперерабатывающем заводе Slovnaft

В Братиславе произошёл пожар на нефтеперерабатывающем заводе Slovnaft

На единственном нефтеперерабатывающем заводе Словакии «Slovnaft» в Братиславе произошёл пожар. Представитель компании сообщил, что возгорание вызвало повреждение одного из резервуаров с нефтепродуктами, расположенного на территории предприятия.

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