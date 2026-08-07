В Братиславе произошёл пожар на нефтеперерабатывающем заводе Slovnaft

На единственном нефтеперерабатывающем заводе Словакии «Slovnaft» в Братиславе произошёл пожар. Представитель компании сообщил, что возгорание вызвало повреждение одного из резервуаров с нефтепродуктами, расположенного на территории предприятия.
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