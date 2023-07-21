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Дамир Исмагулов о возвращении в UFC: «Мой контракт истек, рассматриваю предложения, не исключаю возвращение»

Дамир Исмагулов прокомментировал информацию об исключении из ростера UFC: «Многие СМИ опубликовали что меня уволили из UFC и всякие собаки ( хейтеры) подхватили и приукрасили.

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