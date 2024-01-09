Депутат Разворотнева: 40% коммунальной инфраструктуры непригодно для эксплуатации

В отключении теплоснабжения в домах Подмосковья из-за аварии на котельной виновны органы местного самоуправления, которые должны контролировать работу таких объектов, считает зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.
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