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Депутат Разворотнева: 40% коммунальной инфраструктуры непригодно для эксплуатации

Депутат Разворотнева: 40% коммунальной инфраструктуры непригодно для эксплуатации

В отключении теплоснабжения в домах Подмосковья из-за аварии на котельной виновны органы местного самоуправления, которые должны контролировать работу таких объектов, считает зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

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