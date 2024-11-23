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Царьград

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Бербок обозвала Россию «частью европейской семьи» и обвинила в нарушении мирного порядка

Бербок обозвала Россию «частью европейской семьи» и обвинила в нарушении мирного порядка

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок посчитала Россию «частью европейской семьи», но решила обвинить якобы в подрыве мирного порядка Европы.

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Комментарии
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Амара Карпова
Лучше бы она следила за своим гулящим мужем😂😂😂
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15 час.
Ole Ole
По уровню мозга её место - на батуте
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14 час.

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