© Stephanie Lecocq/ReutersБывший защитник сборной СССР по футболу Владимир Пономарев заявил, что не ожидал высокой результативности от российского полузащитника Алексея Батракова в «Галатасарае».
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