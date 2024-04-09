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Россия и Кыргызстан в противодействии биологическим угрозам

Россия и Кыргызстан в противодействии биологическим угрозам

Россия и Кыргызстан в противодействии биологическим угрозам В ходе состоявшегося 27 марта видеомоста Москва – Астана – Бишкек – Ереван – Минск на тему «Биобезопасность стран ЕАЭС» академик РАН, почетный профессор Кыргызской государственной медакадемии Геннадий Онищенко сообщил о том, что Россия профинансирует открытие в Кыргызстане современной лаборатории для развития биобезопасности.

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