Российскую энергосистему назвали наполовину изношенной

Советская энергетическая система, объекты которой особенно активно строились в 1970-х и 1980-х годах, перед развалом страны, постепенно изнашивается и исчерпывает свои мощности как в России, так и в других странах бывшего СССР, что приводит к дефициту.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии