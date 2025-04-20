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Дочь Тархова, осужденная за вымогательство у депутата 200 млн, не признала вину

Дочь Тархова, осужденная за вымогательство у депутата 200 млн, не признала вину

Global Look Press / Nikolay Gyngazov Дочь бывшего мэра Самары Виктора Тархова Людмила, которая была осуждена за вымогательство у депутата  Самарской губернской думы VI созыва Александра Милеева 200 млн рублей, не признала свою вину.

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