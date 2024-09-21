Politico: Олаф Шольц повторит судьбу Байдена в случае провала СДПГ на выборах

Канцлер ФРГ Олаф Шольц столкнется с судьбой, аналогичной президенту США Джо Байдену, если Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) потерпит поражение на выборах в парламент федеральной земли Бранденбург 22 сентября и в итоге решит назначить министра обороны Бориса Писториуса новым руководителем правительства.