Политика как он...
ГлавнаяБлогНовостиСоциалкаИстория
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политика как она есть

41 067 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Амара Карпова
    Наш парень❤️поступил просто по-человечески🙏Храни его Бог🙏«Встал на колени ...
  • Роза Семиренко
    Точно!Названа главная п...
  • Владимир Алтайцев
    Не  знаю, как  бы  поступил  я. Скорее всего  не пощадил  бы. Ибо  молитвы  это лицемерие, а  я  не  люблю лицемеров ...«Встал на колени ...

В Москве арестовали замначальника таможни

В Москве арестовали замначальника таможни

Замначальника отдела контроля за ввозом и оборотом товаров службы таможенного контроля после выпуска товаров Центрального таможенного управления Москвы Дениса Юрасова арестовали по обвинению в получении взятки.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АндрейБорков
Опустилась таможня, ниже плинтуса опустилась, до уровня городской канализации! Это только Павел Верещагин говорил - Я МЗДУ НЕ БЕРУ, МНЕ ЗА ДЕРЖАВУ ОБИДНО! А современные чинуши таможенные и на Державу хер кладут и мзду берут, им даже за себя не обидно! А если по совести, то таких чинуш от таможни надо просо расстреливать. То, что он совершил смело можно рассматривать как ИЗМЕНУ РОДИНЕ. Таможенники, если помниться, ПРИСЯГУ дают. То есть ИЗМЕНА ПРИСЯГЕ это не что иное как ИЗМЕНА РОДИНЕ. Сейчас по сути ВОЙНА, называется СВО. Измена Присяге, т.е. ИЗМЕНА РОДИНЕ в период ведения страной боевых действий это РАССТРЕЛ.
Ответить
21 час.
наверх