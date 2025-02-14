В Москве арестовали замначальника таможни

АндрейБорков

Опустилась таможня, ниже плинтуса опустилась, до уровня городской канализации! Это только Павел Верещагин говорил - Я МЗДУ НЕ БЕРУ, МНЕ ЗА ДЕРЖАВУ ОБИДНО! А современные чинуши таможенные и на Державу хер кладут и мзду берут, им даже за себя не обидно! А если по совести, то таких чинуш от таможни надо просо расстреливать. То, что он совершил смело можно рассматривать как ИЗМЕНУ РОДИНЕ. Таможенники, если помниться, ПРИСЯГУ дают. То есть ИЗМЕНА ПРИСЯГЕ это не что иное как ИЗМЕНА РОДИНЕ. Сейчас по сути ВОЙНА, называется СВО. Измена Присяге, т.е. ИЗМЕНА РОДИНЕ в период ведения страной боевых действий это РАССТРЕЛ.