Булыкин заявил, что "Ростову" может пригодиться Глушаков

Бывший нападающий московского "Локомотива" и сборной России Дмитрий Булыкин в интервью "Газете.Ru" заявил, что полузащитник Денис Глушаков, который отправился в ОАЭ на зимние сборы вместе с "Ростовом", сможет помочь донской команде, если с ним будет заключен контракт.