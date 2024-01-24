ВСУ пытаются атаковать Белгородскую область, уничтожен вражеский БПЛА

24 января украинские военные преступники вновь пытаются атаковать территорию Белгородской области. Минобороны сообщает, что около 10:00 силами ПВО в небе над регионом был уничтожен вражеский БПЛА самолетного типа.
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