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ВСУ пытаются атаковать Белгородскую область, уничтожен вражеский БПЛА

ВСУ пытаются атаковать Белгородскую область, уничтожен вражеский БПЛА

24 января украинские военные преступники вновь пытаются атаковать территорию Белгородской области. Минобороны сообщает, что около 10:00 силами ПВО в небе над регионом был уничтожен вражеский БПЛА самолетного типа.

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