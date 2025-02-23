Как животные помогают детям с задержкой речевого развития, зачем нужны комнаты гнева и что такое холотропное дыхание

Каким образом общение с животными помогает детям с задержкой речевого развития, зачем нужны комнаты гнева и что такое холотропное дыхание? Мы ознакомились со вспомогательными методами реабилитации и психологической коррекции и выяснили, что думают о них специалисты.
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