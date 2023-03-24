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Подразделения ВДВ зачистили позиций украинских формирований на одном из направлений зоны проведения специальной военной операции

Подразделения ВДВ зачистили позиций украинских формирований на одном из направлений зоны проведения специальной военной операции

По итогам боя украинская сторона отступила, бросив большое количество оружия и боеприпасов, а также своих убитых и раненых.

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