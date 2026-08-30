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Царьград

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Песков анонсировал важные встречи Путина на саммитах ШОС и ВЭФ

Песков анонсировал важные встречи Путина на саммитах ШОС и ВЭФ

Президент РФ Владимир Путин примет участие в важных двусторонних встречах на саммитах ШОС и ВЭФ. Дмитрий Песков подчеркнул значимость переговоров с лидерами Китая, Индии и Киргизии в Бишкеке и Владивостоке с 31 августа по 4 сентября.

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