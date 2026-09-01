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Бойцы рассказали о работе операторов "Севера": уничтожение Starlink и парная охота на багги ВСУ

Бойцы рассказали о работе операторов "Севера": уничтожение Starlink и парная охота на багги ВСУ

Операторы беспилотных систем группировки "Север" нарушают управление ВСУ, охотясь за средствами связи, а также применяют специальную тактику при уничтожении используемой противником для ротации и снабжения техники.

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